Justin Timberlake ferma il concerto per il compleanno di un fan

15:42 - Compleanno speciale per Julian, un bambino autistico che ha festeggiato i suoi otto anni in compagnia di Justin Timberlake e altri 25 mila fan. Il cantante ha infatti interrotto il suo concerto sold-out di San José (California) per cantare al festeggiato, in coro insieme al pubblico, la tradizionale "Happy Birthday". Al settimo cielo il piccolo Julian, che era lì con i genitori proprio come regalo di compleanno.

Timberlake da sempre ha un rapporto speciale con il suo pubblico e vuole essere presente nelle loro vite. L'anno scorso, durante un concerto in Kentucky, fermò la musica per fare da testimone ad una giovane coppia che si fidanzò sul palco a pochi metri da lui.