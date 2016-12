Justin Bieber, partito il "Purpose World tour 2016": a novembre in Italia

Justin Bieber è tornato in grande forma fisicamente, mostrando una forte presenza scenica e un look eccentrico. La scaletta dello show è composta da 20 canzoni e accontenta i gusti di ogni fan, comprendendo brani degli esordi ("Baby", la hit con la quale si fece conoscere nel 2009, "Home to mama", "As long as you love me", "Children") fino ai successi di oggi ("Mark my words, "Where are ü now", "I'll show you", "Love yourself", "What do you mean?", "Sorry").