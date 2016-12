27 gennaio 2015 Justin Bieber mostra i muscoli in palestra Dopo l'accusa di essere ricorso a photoshop in una recente campagna pubblicitaria in cui appare in mutande, il bad boy della musica si fa immortalare in palestra alle prese con i pesi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:57 - Alle voci su un presunto film porno Justin Bieber non ha voluto replicare. A quelle per cui i muscoli ostentati nella nuova campagna di Calvin Klein siano frutto di photoshop risponde con i duri allenamenti in palestra. Il bad boy della musica è stato infatti immortalato alle prese con i pesi in un fitness club di Los Angeles. E subito dopo è corso davanti allo specchio per "controllare" i risultati dell'allenamento. Avrà convinto i fan?

Intanto il suo cuore non trova pace. Ogni giorno gli affibbiano una fidanzata diversa, mentre la ex storica e forse mai dimenticata Selena Gomez volta definitivamente pagina. Non nasconde più la storia d'amore con il giovane dj e produttore Zedd. Da giorni sono inseparabili e a Justin non resta che sfogarsi in palestra.