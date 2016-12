4 marzo 2015 Joseph Gordon-Levitt, selfie con Oliver Stone sul set di "Snowden" L'attore ha postato sul proprio profilo Facebook due foto scattate sul set il primo giorno di riprese dell'atteso film Tweet google 0 Invia ad un amico

15:24 - Joseph Gordon-Levitt svela ai fan qualcosa di inedito. L'attore ha postato sul suo profilo Facebook due foto scattate sul set di “Snowden” - il film di Oliver Stone, di cui è protagonista, in uscita negli Stati Uniti a Natale - durante il primo giorno di riprese. Oltre alla prima scena girata, Gordon-Levitt ha pubblicato anche una foto che lo ritrae insieme al regista e che definisce “il primo selfie di Oliver Stone”.

"Questo sarà il ventesimo film di Oliver Stone e, il fatto che lui mi abbia chiamato a recitare questa parte, per me è sinceramente un privilegio", ha scritto l'attore a corredo del selfie che lo ritrae sorridente insieme al regista, intento a guardare in una lente e felice di mostrare il segno della vittoria con le dita.

L'altra foto postata da Gordon-Levitt è invece la prima scena del film appena girata, che mostra Snowden con la divisa dell'esercito americano durante l'addestramento militare. “Quando ho scoperto che Snowden si era arruolato nello US Army nel 2014, sono rimasto sorpreso”, ha scritto Gordon-Levitt commentando la foto e descrivendo in breve il percorso ha portato l'ex tecnico informatico alla CIA. Poi, riferendosi al primo giorno di lavoro sul set, l'attore, che sarà nelle sale a ottobre con The Walk di Robert Zemeckis, ha aggiunto: “La scena di oggi sembrava un ottimo modo per iniziare queste riprese. E' stata dura, ma, naturalmente, neanche lontanamente difficile quanto il reale addestramento. Io sono onorato ed entusiasta di aver girato una sequenza da soldato con Oliver. Continuavo a ripetere a me stesso: 'ca..o, quest'uomo ha diretto Platoon!'"



Nel cast del film, che negli Stati Uniti è già tra i più attesi dell'anno, compaiono, tra gli altri, anche Nicolas Cage, Joely Rochardson, nota soprattutto per il ruolo di Julia McNamara nella serie tv Nip/Tuck, il premio Oscar Melissa Leo e il figlio di Clint Eastwood, Scott.