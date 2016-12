Jordana Brewster: "Sesso in veranda durante un party"

09:55 - Nelle vene di Jordana Brewster scorre sangue caliente... e si vede! L'attrice di origini brasiliane, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al ruolo di Mia in "Fast and Furious", ha infatti confessato al magazine Cosmo For Latinas di aver fatto "sesso in veranda, durante un party". Di certo non deve essere stato facile per il fortunato resistere alle sue curve bollenti ed esplosive.

In abito da sera mentre fa benzina o in short e tacchi alti, la Brewster sa come accendere le fantasie proibiti degli uomini. Le forme sono tutte al posto giusto e le origini sudamericane le danno una marcia in più perché, come spiega lei, "le brasiliane abbracciano la loro sensualità e femminilità. L'ideale di bellezza è differente: hanno sederi grossi e gambe muscolose, caratteristiche che sono considerate belle a differenza delle donne che sono magre come un chiodo. Mia madre indossava sempre i tacchi e non voleva che mio padre la vedesse senza trucco".

Sposata dal 2007 con il produttore Andrew Form, nel 2013 è diventata mamma del piccolo Julian, grazie ad una gravidanza surrogata. "Non posso avere figli e all'inizio la cosa mi terrorizzava, non avevo idea di cosa comportasse - ha ammesso - Quest'esperienza mi ha insegnato a relazionarmi con un'altra donna che porta avanti la gravidanza al posto mio. E' stata la prova di fiducia più grande e intima che abbia mai affrontato in vita mia".