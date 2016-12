Zoe Saldana: "Ho fatto sesso tra i vagoni della metro"

09:00 - Passato turbolento per l'attrice di "Avatar" e "Star Trek"Zoe Saldana che, ospite del programma radiofonico "Sway in the Morning", ha confessato di aver avuto avventure erotiche molto particolari. "Il posto più strano dove l'ho fatto è stato sulla metro proveniente da Coney Island, tra due vagoni - ha ammesso l'attrice - Sono parte del Mile High Club (termine che ufficialmente indica chi ama fare sesso in aereo, ndr)"

"Questa è una cosa molto da ghetto ma hey, io vengo dal Queens quindi non mi importa - ha dichiarato al microfono la cantante - C'era questo treno proveniente da Coney Island che tornava poi in città. E' successo tra due vagoni: roba da super ghetto. Ma adesso sono una signora, una vera signora".



Da giugno 2013 Zoe è infatti una donna sposata. Ad impalmarla l'artista italiano Marco Perego che, per aggiungere valore ai voti nuziali, si è anche tatuato il viso dell'attrice sul braccio. Nonostante entrambi siano nomi conosciuti nel mondo del jet-set, la cerimonia è avvenuta in forma strettamente privata e la stampa è venuta a conoscenza del matrimonio solamente tre mesi dopo il sì.