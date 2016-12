Johnny Depp-Amber Heard, l'attrice va dallo psicologo con il suo avvocato

Luci ed ombre sulla intricata e fosca "story" tra Johnny Depp e Amber Heard. L'attrice, molto provata dai fatti delle ultime settimane, di recente si sarebbe recata ad un colloquio con uno psicologo noto per i suoi scritti e suoi studi su donne che scelgono uomini sbagliati. Si tratta di Connell Cowan, famoso per aver scritto il libro dal titolo 'Smart Women, Foolish Choices' , sulla tendenza di molte donne a scegliere sempre uomini non adatti a loro e su come poter invertire ciò...

Del contenuto dell'incontro si sa poco e l'attrice non ha rivelato nessun particolare e nemmeno se cintinuerà a vedere lo psicologo. Intanto però avrebbe nel suo passato spunta un'accusa di violenza domestica a suo carico. Nel 2009, quando viveva con la sua fidanzata Tasya Van Ree, sarebbe finita in galera per una notte per aver aggredito la compagna...



Il processo tuttavia non sarebbe mai stato concluso per ragioni legate alle competenze giudiziarie dei singoli Stati. Il reato sarebbe stato infatti commesso nello Stato di Washington, durante una furiosa lite avvenuta all'aeroporto Seattle-Tacoma International di Seattle (Washington), mentre le due amanti vivevano in California.



Nonostante i rapporti tra le due donne, dopo la rottura, non siano più particolarmente amichevoli, la Van Ree si sarebbe già pronunciata in difesa della sua ex, "scagionandola" dall'accusa: "Ricordo invece gli atteggiamenti misogini nei nostri confronti, che divennero omofobi quando scoprirono che eravamo molto più che amiche. Le accuse caddero immediatamente, e Amber venne rilasciata subito dopo", avrebbe detto a E!News. Per il gossip però questo è sicuramente un punto a favore del Pirata. Amber conduce ancora il gioco ma il match è ancora lungo e l'impalcatura della bella attrice comincia a vacillare...