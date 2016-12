16 giugno 2015 John Hurt, al grande attore inglese è stato diagnosticato un cancro al pancreas E' stato lui stesso a comunicare la notizia con un comunicato nel quale si è comunque dichiarato ottimista e ha spiegato che continuerà a lavorare Tweet google 0 Invia ad un amico

10:46 - E' allarme per lo stato di salute di Sir John Hurt, vero monumento del cinema inglese. All'attore, 75 anni, è stato diagnosticato un cancro al pancreas allo stadio iniziale. Tra i suoi film "1984", "Elephant Man" e la saga di "Harry Potter". In un comunicato lui si è dichiarato ottimista per il futuro e ha fatto sapere che continuerà a lavorare.

Il numero di film importanti interpretati da Hurt, senza contare il suo lavoro in teatro, non si contano. Da "Alien" a "Fuga di mezzanotte", da "Melancholia" a "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" e "V per vendetta". Straordinario caratterista, duttile tanto da passare con naturalezza dalla fantascienza al drammatico, dal fantastico al comico (ha interpretato anche due film anche due film diretti da Mel Brooks, "La pazza storia del mondo" e "Balle spaziali"). E' stato insignito Sir nel 2014.



"Sono sempre stato aperto circa il modo in cui conduco la mia vita - ha scritto - e con questo spirito vorrei fare un annuncio. Mi è stato recentemente diagnosticato un cancro al pancreas allo stadio iniziale. Mi sto sottoponendo alle cure del caso e sono più che ottimista circa un risultato positivo, e allo stesso modo è il team di medici".