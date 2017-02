Jessica Polsky: "I nostri divorzi tutti da ridere sono il trampolino verso il futuro"

Scritta da Alil Vardar, la commedia (licenziata in 20 Paesi del mondo e dalla quale è stata tratta in Francia anche una sti-com) racconta la storia di tre donne da poco divorziate e molto diverse tra loro, costrette dalle circostanze a condividere sia un appartamento che gli alti e bassi della loro nuova vita da single. La loro convivenza risulterà esplosiva! Un tema classico? Non del tutto: una delle donne è interpretata da un uomo e questo dona alla commedia un carattere unico. Una miscela esplosiva congeniata per far ridere... Sì, questo testo è una vera macchina da risata. Oltretutto è il secondo giro che facciamo in Italia, dopo una sorta di prova di due anni fa. In quel caso avevamo riportato il copione francese tradotto fedelmente e ci siamo accorti che alcune battute non arrivano come avrebbero dovuto. Così questa edizione è ripensata e ritoccata per rendere tutto ancora più efficace. Tu in scena sei Mary, la vamp del gruppo. Come ti sei calata nel personaggio? L'ho basata moltissimo sul mio personaggio della sit-com "Piloti". Hanno in comune il fatto di essere un po' stupidotte, con la testa tra le nuovole e sempre nel loro universo parallelo. Josephine era candidissima dal punto di vista del sesso, inconsapevole dell'effetto che faceva sugli uomini. Mary invece è una vera predatrice. Una ragazza sessualmente aggressiva.

Qual è il suo ruolo?

Lei è l'elemento che fa deflagrare tutto. Arriva in casa per completare la convivenza assurda tra queste tre donne e porta un'energia che stravolge tutti gli equilibri. Si trovano così tre caratteri tanto diversi quanto combattivi.



Una delle particolarità dello spettacolo è che una delle tre donne è interpretata da... un uomo.

Sì, è proprio il testo originale che lo prevede. Ma il personaggio non è un uomo travestito da donna ma una donna a tutti gli effetti. Hanno fatto così perché per quel ruolo serviva una donna talmente brutta e sgraziata che... la poteva fare soltanto un uomo! E vi assicuro che non credo si possa immaginare qualcuno più brutto di Stefano Chiodaroli vestito da donna.



Abbiamo la vamp sessualmente aggressiva e la donna sgraziata e mascolina. E la terza?

La terza è Beatrice, interpretata da Rossana Carretto. E' la proprietaria della casa, quella che ha messo l'annuncio cercando delle coinquilina. E' una persona per bene della Milano della upper class. Elegante, nobile. La convivenza con Chiodaroli-donna e Mary è a dir poco complicata...



Queste tre donne hanno in comune un divorzio. Ne escono come personaggi vincenti o come persone con ferite da rimarginare?

Ovviamente tutte e tre hanno storie chiuse in maniera diversa l'una dall'altra e sono molto diverse l'una dall'altra. Però il fallimento dei loro rapporti è il terreno comune per potersi rapportare. Il fatto che arrivino tutte e tre da dei divorzi è un trampolino che le porta a saltare verso il futuro e imparare come comportarsi.



Lo possiamo definire uno spettacolo per donne?

No, la cosa più interessante è proprio questa. Siamo noi le prime a prenderci in giro, con i nostri contrasti e le nostre contraddizioni. Si ride con le donne ma anche sulle donne. E gli uomini troveranno pane per i loro denti.



