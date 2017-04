Un nuovo singolo, un nuovo album, un nuovo James. Stiamo parlando di James Kakande , l'artista di Manchester, che nel 2006 si affermò sulla scena musicale con il singolo “You You You”, scelta come sigla del "Festivalbar". Ora il cantante polistrumentista (suona 5 strumenti da autodidatta) torna con un nuovo singolo, "Three Chords and a Poem", di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima, apripista del nuovo album " Electric Magnetic Love Thing ".

Il nuovo singolo "Three Chords and a Poem" potrebbe sembrare il brano di un nuovo artista. Perché oggi James Kakande è lontano anni luce dal cantante baciato da quel successo di un brano radiofonico esploso nell'estate 2006. In questi undici anni è maturato un artista a tutto tondo. L'anima soul è figlia dell'esperienza, l'andamento hip hop è il frutto di una contaminazione da secondo decennio del nuovo millennio. "Tre accordi e una poesia" semplifica in una formula la ricetta magica di una canzone. E la canzone nello specifico è figlia di quelle esperienze intorno al mondo maturate da James Kakande in tutti questi anni. Una riflessione sulla propria vita in cui il musicista inglese può dichiararsi felice.



E felice può dichiararsi anche del nuovo album, nel quale soul, funk e R&B vanno a braccetto in una armonia divertente e divertita. Undici brani in cui lo stile black la fa da cerimoniere, ma dove l'ospite a sorpresa, il reggae, che tanta fortuna ha portato undici anni fa al musicista di Manchester, è spesso il benvenuto.



"Nel mio nuovo album" ha detto l'artista, "credo di aver scritto e composto esattamente nello stesso modo di prima, l'unico modo che conosco: faccio domande, guardo la gente, trovo i pensieri degli altri in me. Il mio carattere è sempre uguale, tutto di me è uguale, penso solo che la luce nel mio pensiero sia un pochino 'più luminosa', e sono sempre meno impaurito di essere me stesso con tutti i miei dubbi. E' difficile dire che tipo di musica suoni o che sound hai, mi piace pensare di essere a right of centre soul music". Un album tradizionale, "suonato" con il sudore dei polpastrelli per usare un gergo da musicisti, eppure attualissimo, con tutta la contaminazione tipica del nuovo millennio.