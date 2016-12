30 marzo 2015 James Bond da Roma a Città del Messico, sul set di "Spectre" Dopo l'Austria e l'Italia continuano le riprese del film con Daniel Craig e Monica Bellucci. Ecco il primo trailer e gli scatti sul set dalla capitale messicana Tweet google 0 Invia ad un amico

13:14 - Il 24esimo film della saga dedicata a James Bond porta anche i colori del Messico. Ed è qui infatti, tra i tetti e le strade della capitale, che Daniel Craig, alla sua quarta "volta" nei panni dello 007 più famoso del mondo, sta girando alcune spettacolari scene di "Spectre". Riprese mozzafiato, come sempre, per inseguimenti adrenalinici, come mostrano il trailer diffuso da poco online e gli scatti rubati sul set.

Dopo lo straordinario successo di “Skyfall”, il regista Sam Mendes e la sua troupe hanno deciso quindi di fare il bis e sono al lavoro da alcuni mesi, per quello che si annuncia come un altro episodio mozzafiato della leggendaria saga.

I primi ciak sono stati già girati in Austria e in Italia a Roma tra l'Eur, la Nomentana, Corso Vittorio, il Lungotevere, via della Conciliazione e Monti.



Adesso è la volta di Città del Messico. Craig dovrà vedersela stavolta con la storica organizzazione criminale nota come "Spectre", una cupola del terrore nata dalla penna di Ian Fleming e dedita ai ricatti internazionali. L'MI6, capitanato da Gareth Mallory (Ralph Fiennes) affiderà a James Bond l'arduo incarico di dare la caccia ai villain Oberhauser e Mr. Hinx spostandosi tra Italia, Marocco e Messico, per una sfida che si rivelerà decisiva. Il film, che nel cast vede anche la partecipazione della bellissima Monica Bellucci, uscirà nelle sale americane i primi di novembre e successivamente in Italia, intanto però i fan di 007 possono ammirare il loro beniamino nel trailer e negli scatti rubati sul set.