Ireland Baldwin in topless su Instagram: "Mi piaccio come sono, con le mie curve abbondanti..."

Un lungo post accompagna gli scatti della bellissima Ireland, affascinante come i genitori, procace come mamma Kim a cui, in uno scatto social sembra incredibilmente assomigliare ai tempi in cui l'iconica attrice seduceva in "Nove settimane e mezzo". "Your body should be treated with the dignity and respect it deserves", "Il tuo corpo deve essere trattato con la dignità e il rispetto che si merita", scrive la giovane modella e attrice, che ribadisce il ruolo dei social, come luogo dove mostrarsi come si è senza filtri o aggiustamenti: "I want to be as real as possible with everyone that follows me because to be quite honest, what the is even the point of social media if you can't be who you truly are?", "Qual è lo scopo dei social, se non puoi essere e mostrarti per chi realmente sei?".

Bisessuale, uscita da poco, con una forte depressione, da una relazione con la rapper Angel Hazema, Ireland Baldwin sembra essere rinata e si mostra in tutta la sua generosa bellezza.