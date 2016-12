Il mito di Michael Jackson rivive a Milano nel Live Tribute di Sergio Cortès

Il mito di Jacko verrà reinterpretato, a sei anni dalla tragica scomparsa, in uno show in cui saranno riproposti i più grandi successi dell'artista, da "Dangerous" a "Billie Jean", da "Thriller" a "Smooth Criminal", a "Heal the world". Con una band live e un corpo di ballo di otto persone, Cortès, cantante e ballerino, ricostruirà le movenze, la voce e l'immenso fascino di un grandissimo.



Lo spagnolo originario di Barcellona, poco noto in Italia, ha avuto un grande successo in America Latina e giovedì sarà la sua prima esibizione a Milano.



L'appuntamento è al teatro tra viale Puglie e via Tertulliano alle 21, i biglietti sono in vendita a partire da 31,50 euro. Per info: linear4ciak.it e ticketone.it.