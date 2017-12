I Maneskin sui palchi d'Italia, primo tour da star

Dopo il grande successo raccolto a "X Factor", i Maneskin sono pronti a calcare i palchi d'Italia da protagonisti assoluti. La band irriverente ed eccentrica capitanata da Damiano ha annunciato sui propri canali social l'imminente tour di 14 date che prenderà il via da Perugia il 17 febbraio e si chiuderà a Roma il 7 aprile. Il loro brano di debutto "Chosen", presentato al talent, è già disco d'oro.

La band romana (il cui nome in danese significa "chiaro di luna") è formata da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. I quattro porteranno sul palco il loro repertorio, mix di rock, funky e reggae che li ha fatti conoscere in tv e li ha lanciati nel panorama italiano. Al momento, oltre al disco d’oro, si contano 2 milioni di visualizzazioni raggranellate su Youtube, 3 milioni di streaming su Spotify.



Ecco le date:

17 febbraio 2018 – PERUGIA @ AFTERLIFE

24 febbraio 2018 – NAPOLI @ HART

25 febbraio 2018 – BARI @ DEMODE' CLUB

2 marzo 2018 – PALERMO @ I CANDELAI

3 marzo 2018 – CATANIA @ LAND – LA NUOVA DOGANA

9 marzo 2018 – FIRENZE @ VIPER

11 marzo 2018 – NONANTOLA @ VOX CLUB

17 marzo 2018 – BOLOGNA @ LOCOMOTIV CLUB

18 marzo 2018 - PARMA @ CAMPUS INDUSTRY MUSIC

23 marzo 2018 – MILANO @ SANTERIA SOCIAL CLUB

24 marzo 2018 – TREVISO @ NEW AGE CLUB

30 marzo 2018 – TORINO @ HIROSHIMA

31 marzo 2018 – GENOVA @ CRAZY BULL

7 aprile 2018 – ROMA @ QUIRINETTA