Hugh Jackman eroe non solo al cinema, sul set ha salvato Zac Efron dalle fiamme

Hugh Jackman salva la vita a Zac Efron. Non è la trama di un film ma è un fatto realmente successo. I due attori erano sul set del film "The Greatest Showman" e in una scena il personaggio di Jackman salva quello di Efron da un palazzo in fiamme. Tutto come da copione, eccetto il fatto che poi il set è esploso veramente. Efron ha rivelato l'accaduto in un'intervista, scherzando: "Essere salvato da un incendio da Hugh Jackman è il sogno di ogni ragazza".