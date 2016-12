Harry Potter torna in teatro e in libreria

The #CursedChild script book will publish 31st July following the opening of @HPPlayLDN pic.twitter.com/8j69YfFsQO

Lo spettacolo, in cui recitano 30 attori, è ambientato circa 20 anni dopo l'ultimo capitolo e vede Harry Potter ormai adulto, sposato con tre figli e impiegato presso il Ministero della Magia. Sarà proprio il più giovane dei figli, Albus Severus Potter, a dover fronteggiare le forze del male a causa del pesante fardello della sua eredità di famiglia.



La sceneggiatura di "Harry Potter and the Cursed Child" arriverà nelle librerie inglesi, statunitensi e australiane alla mezzanotte in punto del prossimo 31 luglio, giorno del compleanno del maghetto e della sua mamma letteraria, che compirà 51 anni. Il volume sarà pubblicato dall'editore Little Brown in Gran Bretagna, da Scholastic negli Usa e da Hachette in Australia. In Italia non è stata ancora annunciata la data di uscita.



La notizia ufficiale della pubblicazione del libro ha fatto impazzire i fan di Harry Potter sui social network, inducendo la scrittrice a precisare che non si tratta di un ottavo capitolo vero e proprio.



La saga ha venduto nel mondo, secondo stime dei suoi editori, oltre 450 milioni di copie. Il settimo e ultimo libro risale al 2007.