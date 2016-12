Harry Potter in scena: con un tocco di magia si apre Manzoni Family

09:31 - Prende il via sabato 1 novembre Manzoni Family, la nuova rassegna del teatro Manzoni di Milano dedicata ai più piccoli. In programma dieci storie, la maggior parte delle quali ispirate a classici dei fratelli Grimm o a personaggi popolarissimi come Harry Potter, lo spettacolo con cui inizia la stagione. "E' un cartellone di favole famose rifatte in forma di musical, con musiche nuove - spiega Maurizio Colombi che produce -. Sono dei veri mini-show".

"Si tratta di spettacoli concepiti in maniera altamente professionale" spiega Maurizio Colombi che, con la compagnia No Problem produce otto dei dieci spettacoli. "C'è una compagnia composta da una ventina di persone che ruotano: un gruppo di musicisti che suona dal vivo e degli interpreti di valore, tutti con un passato nel musical di qualità. E poi la regia di Michele Visoni". Nel caso di "Harry Potter", in scena ci saranno 13 perfomer e un mago.



Per quanto godibili anche dal pubblico adulto, gli appuntamenti di Manzoni Family sono stati pensati a misura di ragazzo di età tra i 4 e i 12 anni. Al di là delle storie presentate, sono speciali le giornate (il sabato pomeriggio), la durata (al massimo un'ora e dieci con intervallo) e il contorno (una gamma di merendine proposta dal bar del teatro nell'intervallo).



Gli altri titoli in cartellone sono "Il Re Leone", "Spettacolo di Natale", "Il mago di Oz", "Trilli", "Il Gobbo di Notre-Dame", "Pinocchio" e "Alice nel paese delle meraviglie", presentate dalla Compagnia stabile No Problem, alle quali si aggiungono una storia incentrata sul celebre personaggio di Peppa Pig, "Peppa Pig e la caccia al tesoro", e Mrs. Spelling e i Fumbles, uno spettacolo ricco di jingle e canzoni accattivanti, che introduce i piccoli alla lingua inglese in modo divertente e originale.



