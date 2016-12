Gwyneth Paltrow, selfie con la figlia Apple: la somiglianza è impressionante

Gwyneth Paltrow è sempre attiva sui social per documentare la sua vita privata. L'ultimo scatto che la star di "Sliding doors" ci ha offerto via Instagram la ritrae in un selfie insieme alla sua primogenita Apple. Se non fosse per la loro differenza d'età, le due sembrerebbero gemelle. L'attrice è stata insieme ai due figli allo show del Super Bowl al quale ha partecipato anche l'ex marito Chris Martin con i Coldplay.