Gwyneth Paltrow, in vendita gli slip con l'iniziale di Chris Martin

Dopo la fine del matrimonio con Chris Martin, Gwyneth Paltrow è intenzionata a voltare pagina. Mentre lui si consola tra le braccia di Jennifer Lawrence, lei ha fatto "pulizia" in casa e ha messo in vendita online gli slip con impresso il cognome dell'ex marito. Sul suo sito Goop sono infatti disponibili a 75$ tre paia di mutandine con ricamate le iniziali gkpm che sta per Gwyneth Katherine Paltrow Martin.

La Paltrow e Martin hanno affrontato con molta classe la rottura e continuano a frequentarsi, per amore dei figli Apple (10 anni) e Moses (8 anni). In occasione dei suoi 42 anni l'attrice ha organizzato nelle sua villa di Los Angeles un mega-party, a cui ha preso parte anche l'ex marito. Il frontman dei Coldplay si è presentato da solo, senza la sua nuova fiamma Jennifer Lawrence, anche se non è escluso che in futuro anche lei possa far parte anche lei della famiglia.



Chris Martin vorrebbe infatti presentarla ai figli, ma per ora l'ex moglie è contraria. "Gwyneth era sconvolta quando Chris le ha detto che vorrebbe presentare i figli a Jennifer - ha rivelato una fonte a Radar Online - Questa storia è stato un bel colpo per il suo ego, dentro di sé è sempre stata convinta che lui sarebbe sempre stato a portata di mano".