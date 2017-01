Jennifer Lawrence e Chris Martin, la nuova coppia d'oro di Hollywood

13:30 - Una nuova coppia è pronta a creare un terremoto ad Hollywood, quella formata da Jennifer Lawrence e Chris Martin. Il flirt tra i due sarebbe nato a giugno e secondo E! Online mancherebbe davvero poco all'annuncio ufficiale. Archiviato il matrimonio con Gwyneth Paltrow, il frontman dei Coldplay avrebbe quindi ritrovato il sorriso al fianco della giovane attrice premio Oscar, anche lei fresca di rottura con l'attore inglese Nicholas Hoult.

Tra i due sarebbe in corso una tenera frequentazione anche se una fonte chiarisce che "passano molto tempo separati a causa del lavoro, e questo rende difficile la loro relazione". Un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato dal rapporto con l'ex moglie Gwyneth Paltrow, a cui Martin è stato legato per 10 anni e con cui ha condiviso la casa fino al mese di giugno: "Passano un sacco di tempo insieme come famiglia e le cose non sono cambiate da quando hanno annunciato il divorzio, a parte il fatto che non portano più le fedi".



La Lawrence, però, può dormire sonni tranquilli visto che la Paltrow non sembra avere nessuna intenzione di riavvicinarsi all'ex marito. Secondo indiscrezioni, l'attrice avrebbe infatti iniziato una storia con Brad Falchuk, uno dei creatori della serie tv Glee, in cui la Paltrow è stata guest star diverse volte.