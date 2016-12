Gwyneth Paltrow, come è sexy fare la spesa!

Carrello hot per Gwyneth Paltrow , immortalata da " Harper's Bazaar " in posa tra gli scaffali di un supermercato per un servizio sensuale ed ironico. Mamma di due figli, Apple e Moses, l'attrice è da sempre attenta all'alimentazione e nonostante la celebrità riesce ad andare di persona a fare la spesa: "Sono una mamma normale, vado al mercato e faccio shopping con i miei figli. Ogni tanto qualcuno mi ferma per una foto, ma va bene così".

Una normalità conquistata nel corso degli anni, grazie anche alla famiglia che è riuscita a tenerla con i piedi per terra nonostante il successo. "Ricordo quando avevo circa 27 anni, l'anno dell'Oscar, e in quel periodo credevo molto in me stessa. Ero seduta con mio padre, sentendomi fiera della mia vita e di tutto quello che mi era successo, quando mi disse che stavo diventando una str***" ha svelato "Ci rimasi malissimo, ma è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Era un critica che arrivava da una persona che mi voleva bene oltre ogni cosa al mondo, gliene sarò sempre grata".



La Paltrow ha da tempo imparato a gestire la celebrità, cercando di proteggere dalla luce dei riflettori anche i figli avuti con Chris Martin. "Ho dovuto proteggerli da molti pregiudizi riguardo a chi fossero, per via della famiglia da cui provengono. Ma mia figlia è forte e intrepida, segue sempre le proprie idee e si spinge oltre i limiti per vedere dove può arrivare. E' una fonte d'ispirazione vedere queste cose in una giovane donna".