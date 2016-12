21 novembre 2014 Green Day, il bassista Mike Dirnt lotta per il cancro della moglie Brittney Ha commosso il Web con una campagna dolce e virale Tweet google 0 Invia ad un amico

15:31 - Manda a quel paese il cancro. Questo il messaggio di Mike Drint, bassista dei Green Day, per supportare la moglie Brittney nella sua lotta contro il tumore al seno. Su Instagram ha infatti lanciato l'hashtag #kcufcancer e, come racconta a Vanity Fair, "in meno di due ore centinaia di malati in tutto il mondo hanno cominciato a condividere le proprie foto. È stato come abbattere un muro".

"Sul mio iPhone sono apparse le immagini di persone che stavano cercando una parrucca per andare in ufficio o programmando una festa di compleanno in corsia di ospedale" ha continuato. Lo stesso giorno in cui è stato diagnosticato il cancro alla moglie, l'artista ha aperto un sito web (www.kcufcancershop.com) in cui sono in vendita accessori e abiti contro il cancro.



Ma i progetti di Drint per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema non finiscono qui. Ha infatti annunciato di avere in cantiere un film, dal titolo Crickets, che racconta il rapporto tra un aspirante comico malato terminale e suo fratello.