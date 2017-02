Grammy, nella notte di Adele l'Italia resta a bocca asciutta

Allo Staples Center di Los Angeles, Laura Pausini, candidata con "Similares" nella categoria Best Latin Album, è stata sconfitta da Jesse & Joy con Un Besito Mas. Il tenore Andrea Bocelli, nominato con "Cinema" nella categoria Traditional Pop Vocal Album, cede il passo a Willie Nelson. Nulla di fatto per il maestro Ennio Morricone, nonostante le due candidature ricevute: per la Migliore Colonna Sonora con "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino e per la Migliore Composizione Classica con "L'Ultima Diligenza" di Red Rock, sempre dal film The Hateful Eight. Torna a mani vuote anche l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che era candidata per Verismo nella categoria Best Classical Solo Vocal Album.



Ma delusione per la truppa italiana a parte, quella di Los Angeles è stata una grande serata nel segno di Adele e dei tributi, quelli a George Michael e Prince. E proprio nel caso del primo la cantante inglese è stata protagonista. ''Scusate, non posso fare come l'anno scorso. Scusate se sto sudando. Non posso andare avanti, per rispetto nei confronti di George Michael. Ricominciamo''. Così ha detto, con tanto di imprecazione, chiedendo di ricominciare da capo l'esecuzione di "Fast Love", dopo essere stata tradita dall'emozione.



Per Adele i problemi sul palco dei Grammy non sono nuovi. Solo un anno fa aveva avuto alcuni problemi con il microfono ma in quel caso non si era voluta fermare. Questa volta sì e alla fine della sua esibizione i presenti in sala l'hanno perdonata rendendole grazie con un lungo applauso e una standing ovation. Tributi da aggiungere ai cinque premi vinti (ai quali si può aggiungere per osmosi quello a Greg Kurstin, il suo produttore, premiato come Producer of the Year, Non-Classical. E siccome agli sconfitti va l'onore delle armi, al momento di ritirare il premio la cantante britannica ha avuto un pensiero per la sua grande rivale, Beyoncé: ''Il tuo album, 'Lemonade', è semplicemente monumentale''.