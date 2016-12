10 settembre 2015 Gigi D'Alessio re di Caserta... concerto davanti a 200mila persone alla Reggia Una serata da record quella di cui è stato protagonista il cantautore napoletano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:44 - Trionfo per Gigi D'Alessio alla Reggia di Caserta. Ad applaudire lui e i suoi ospiti, domenica 6 settembre, sono arrivati in 200mila, che hanno gremito piazza Carlo III. "Alcuni giornali hanno scritto 50mila presenze, altri180 mila - ha detto -. Domenica Piazza Carlo III era gremita, e se come mi hanno confermato, in un metro quadrato entrano quasi 4 persone, il numero di pubblico presente avrebbe superato i 200mila spettatori".

Ma la festa non è stata solo in piazza ma anche in Rete. "Eravate tantissimi anche sui social - ha continuato D'Alessio -: Su Twitter 1.196.490 di reach e 7.631.336 di impressions. Su Facebook 2.659.195 di reach e 4.512.797 di impressions. Grazie, grazie, grazie ancora perché è stato uno degli appuntamenti più emozionanti di sempre".