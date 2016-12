Giffoni, Mika: "Ho fatto il provino per un film e sto scrivendo la mia autobiografia"

Ai fan che l'hanno accolto al Giffoni Mika racconta che nelle sue canzoni ha sempre messo tutto della sua vita: "E' stato un modo per superare momenti difficili e dolorosi. Anche se ci sono dei pubblici davanti ai quali non e' sempre facile parlare di sessualità, traumi, della storia della mia famiglia. Spesso mi trovo a cantare in certi Paesi dove i temi che tratto sono vietati, ma per me la musica è una terapia e una bandiera". E ricorda un aneddoto di quando aveva 16-17 anni, periodo in cui scrisse: Over my shoulder: ''Quando ero in una scuola per alcuni aspetti molto bella, perché c'era molta musica, facevamo teatro e opera, da Benjamin Britten a Verdi, ma orribile per altri, a causa di alcuni ragazzi. Covavo in me una rabbia pericolosa, avrei potuto fare qualcosa di tremendo, del male a me stesso o agli altri. Ho trasformato quell'energia distruttiva in qualcosa di più bello, attraverso la musica. Ho capito che quella era la strada".



Impegnato su più fronti l'artista ha da poco finito a Parigi un tour durato 18 mesi. A settembre inizierà a lavorare al suo nuovo album mentre sta continuando a scrivere la sua autobiografia: "Avevo quasi finito, ma ho trovato altri spunti. E' la prima volta che mi racconto in un libro, voglio che sia bello".



Previsto per novembre il debutto con uno show tutto suo in Italia, spera che la produzione del film per cui ha superato il provino inizi le riprese a dicembre.



E ai ragazzi del Giffoni Experience ha suggerito: "Piu' che concentrarsi sul futuro bisogna stare attenti a quello che ti accade nel presente. Bisogna cercare l'eccellenza, senza paura di fallire. Vi deve spaventare solo la mediocrità".