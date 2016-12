Giffoni, Fabio Troiano: "La cosa più difficile? Baciare Belen"

Intanto è già al lavoro su altri due film, entrambi girati a Torino, uno appena terminato e l'altro che inizierà a girare l'otto agosto."Si sono concluse le riprese del film La classe degli asini di Andrea Porporati - ha spiegato - una storia toccante, uno spaccato di vita ambientata negli anni Settanta, con personaggi realmente esistiti . Con me ci sono anche Vanessa Incontrada e Flavio Insinna.



Tra qualche giorno partiranno invece le riprese della commedia romantica, di cui cura anche la sceneggiatura, che lo vede protagonista insieme e Martina Stella "L'8 agosto, sempre a Torino, inizieranno le riprese di Prima di lunedì. Con me in questa commedia ci sarà Vincenzo Salemme, Martina Stella e Sandra Milo - ha anticipato l'attore - La storia inizia di venerdì. In un giorno e mezzo, per una serie di coincidenze, io e quella che era la mia ex fidanzata che si deve sposare, passeremo questo tempo insieme dove tutto potrà succedere".