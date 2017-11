17 novembre 2017 10:21 Gianni Morandi sempre in corsa: "Mi rinnovo con le firme più grandi" Esce venerdì 17 novembre "dʼamore dʼautore", il nuovo album del cantante emiliano, in cui interpreta brani inediti scritti per lui da grandi firme, da Ivano Fossati a Ligabue, da Elisa a Tommaso Paradiso

Arriva nei negozi venerdì 17 novembre "d'amore d'autore", il nuovo album di Gianni Morandi. Il quarantesimo lavoro della sua discografia è un'ambiziosa operazione che vede riuniti otto tra i più importanti autori italiani, da Ivano Fossati a Ligabue, passando per Giuliano Sangiorgi, Elisa e nuove leve come Levante e Tommaso Paradiso. "Volevo un repertorio nuovo e mettermi alla prova con autori che non avevo mai cantato" dice lui a Tgcom24.

Un album importante ma che è al tempo stesso solo l'antipasto di un tour imponente, organizzato da F&P, che vedrà Morandi nei palazzetti più importanti d'Italia per 19 date dal 24 febbraio al 28 marzo. Per presentare il progetto Morandi ha scelto il teatro San Gerolamo, una bomboniera nel cuore di Milano. In formissima ha raccontato di questo progetto nato "per la voglia di andare in tour con della musica nuova" e con la volontà di "cimentarmi con autori che non avevo mai cantato".