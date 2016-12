Giancarlo Magalli, polemica social con Gianni Morandi: "Mi ha negato un selfie"

<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/it_IT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/giancarlo.magalli.5/posts/10207553880675554:0" data-width="500"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/giancarlo.magalli.5/posts/10207553880675554:0"><p>Stasera ho incontrato Gianni Morandi in un ristorante. Io tornavo da uno spettacolo teatrale a cui avevo assistito, lui...</p>Posted by <a href="https://www.facebook.com/giancarlo.magalli.5">Giancarlo Magalli</a> on Martedì 29 settembre 2015

"Stasera ho incontrato Gianni Morandi – scrive Giancarlo Magalli sul suo profilo – Gli ho detto: 'Visto che tutti e due abbiamo tanti amici su Facebook, facciamoci un selfie insieme e pubblichiamolo, sarebbe divertente!' Mi ha risposto: 'Ci devo pensare'. Me ne sono andato ed ho capito che i like non danno la felicità".

Giancarlo Magalli attacca Gianni Morandi su Facebook, social dove entrambi sono molto popolari. A scatenare la reazione piccata del conduttore tv, un selfie negato dal cantautore. L'episodio, raccontato da Magalli in un post di poche righe, si è verificato in un ristorante romano, martedì 29 settembre e ha lasciato il popolare volto del piccolo schermo senza parole. "Ho capito che i like non danno la felicità", ha commentato laconico.

Il post è stato pubblicato nella nottata e in poche ore ha ottenuto 2700 mi piace e una bordata di commenti. Gianni Morandi, che è una vera e propria star di Facebook, con oltre 2 milioni di follower, non ha replicato.



Non è la prima volta che Giancarlo Magalli cita Gianni Morandi sui social. Lo scorso aprile, quando il cantautore fu travolto dalle polemiche per alcune dichiarazioni, sempre via Facebook, sugli immigrati, il conduttore tv intervenne nella vicenda, dicendosi dispiaciuto per gli insulti ricevuti dal cantante. Il suo post però non sposava in pieno le idee di Morandi e chissà che la vena critica presente nelle sue parole non sia stata notata dal cantautore bolognese.