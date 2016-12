Gianni Morandi star del web: è il Personaggio dell'Anno della Rete

"Non avrei mai creduto di poter raggiungere un pubblico così vasto e diverso – ha detto Gianni Morandi - mi scrivono in tanti di tutte le età e io posso interagire con tutti. Gli adolescenti per strada mi fermano chiedendomi un autoscatto. E pensare che solamente due anni fa credevo che Fb fosse un videogioco per ragazzi".



Invece Morandi è diventato in breve tempo un fenomeno della Rete con i suoi status-diario, corredati di data e commenti semplici, e le istantanee della vita quotidiana spesso realizzate grazie all'aiuto della moglie Anna.



Ora gli utenti hanno deciso di premiarlo con il riconoscimento assegnato, nelle passate edizioni, a Papa Francesco, Matteo Renzi, Fiorello e Pif.



In questi giorni Morandi è impegnato con Claudio Baglioni nella serie di concerti dei "Capitani Coraggiosi" in programma ancora il 25 e 26 settembre e 1 e 2 ottobre al Foro Italico di Roma.