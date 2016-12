Gianni Morandi multato da autovelox: "Andavo a cento all'ora"

Non se l'è presa quando a casa si è visto recapitare la multa e anzi ha reagito a modo suo. Gianni Morandi è stato infatti sanzionato in autostrada dagli autovelox e subito, sulla sua seguitissima pagina Facebook, ha postato il video della famosa canzone del 1962: "Andavo a cento all'ora". Sul social non sono mancati i commenti a cui il cantante ha risposto con la solita ironia.