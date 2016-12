Baglioni-Morandi, i Capitani Coraggiosi incantano al Foro Italico

Baglioni e Morandi hanno iniziato il concerto con Capitani Coraggiosi, la canzone appositamente scritta per questo progetto che li vedrà condividere il palco per altri 9 spettacoli più 2 speciali. I due artisti hanno attinto dal loro vasto repertorio, dagli Anni Sessanta a oggi, riservando ai fan il meglio di quanto cantato in 50 anni di carriera, con "duetti-duelli", come li hanno definiti gli stessi protagonisti, e una manciata di medley appassionati.



Brani come Scende la pioggia, Banane e Lamponi, Un mondo d'amore, Occhi di ragazza, C'era un ragazzo tratte dal repertorio di Morandi, e Io sono qui, Piccolo Grande Amore, Poster, Strada Facendo, Mille Giorni di te e di me da quello di Baglioni. Pezzi della storia della musica italiana eseguite con l'aiuto di 21 musicisti, in una scenografia a terrazze avvolgente.



La musica è solo poco volte interrotta dagli scambi di battute scherzose e ironiche tra Baglioni e Morandi, "Capitani Coraggiosi" che si prendono poco sul serio e si divertono in un viaggio a ritroso che contempla tutte le tappe fondamentali della carriera di entrambi, o quasi: "Tante canzoni sono rimaste fuori dalla scaletta, ma solo considerando i successi, avevamo una lista di 80 brani", dicono.



C'e' spazio anche per l'omaggio, ogni sera diverso, ai grandi della canzone italiana. Il primo a essere ricordato è Umberto Bindi con Il nostro concerto. "Ma ci saranno anche Lucio Dalla, Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Lucio Battisti, Enzo Jannacci", annunciano Baglioni e Morandi.