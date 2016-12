Furio, arriva "Orietta Berti", nuovo singolo dell'artista veneziano

Si intitola "Orietta Berti" il primo singolo tratto dal nuovo album da solista di Furio (Pitura Freska e Ska-J) "Furiology, in rotazione radiofonica da venerdì 24 giugno. Nel disco dieci brani in cui l’artista veneziano abbandona le sonorità reggae e ska, che lo accompagnano dagli inizi della sua carriera, per sperimentare con funk e pop giocando col dialetto veneziano.

"Un gioco di parole tra il senso dell’orientamento e il sesso dell’Orietta Berti", racconta Furio: "Sarà che sono dislessico o perché è in uso a Venezia questa sorta di gramelot dove le parole perdono il loro suono originale per assumerne un altro. Si tratta di un brano autobiografico per raccontare che a dispetto delle continue provocazioni di questa società, resto una persona normale che non ha perso il “sesso dell’Orietta Berti”. Una dichiarazione di onestà anche intellettuale verso chi mi ascolta". L’album è quasi interamente autobiografico. “Scrivere e raccontare in prima persona è quello che mi viene più naturale”. Questa la tracklist di Furiology: “Furio Xe Qua”, “Molesto”, “Gay Pride”, “Orietta Berti”, “Carico”, “Cosa Fa L’Amore”, “Stasera Me Fasso Mal”, “No Xe Cusì Inposibile”, “Ciao Papà”, “Fradei”.“