Fred De Palma, esce "Hanglover": "Sono in un periodo rosa e parlo d'amore..."

15 settembre 2017 10:01 Fred De Palma, esce "Hanglover": "Sono in un periodo rosa e parlo dʼamore..." Il rapper presenta il suo quarto album, 18 tracce con una forte impronta "love", come racconta a Tgcom24

E' uscito "Hanglover", il nuovo e quarto album di Fred De Palma. Anticipato da 4 singoli "Non tornare a casa", "Adiòs", "Il cielo guarda te" (disco di Platino) e dal nuovo "Ora che" (di cui è appena uscito anche il video), il disco, 18 tracce, segna il ritorno del rapper, a due anni da "Boyfred", in una chiave "rosa", come la definisce l'artista: "Volevo parlare di sentimenti in maniera poetica...", racconta a Tgcom24.

Cosa significa il titolo?

È un gioco di parole tra hangover, ovvero il post sbornia e lover. La situazione è quella di quando finisce la festa e ti risvegli e cerchi di ricordarti cosa hai fatto la sera/notte prima. Lover invece perché in questo ultimo periodo l'universo femminile è la mia ispirazione principale...



Sei innamorato quindi?

Diciamo che sono in periodo rosa... e poetico. L'amore viene trattato spesso in modo banale, io volevo raccontare delle cose vere, che mi sono successe. Mi sembrava mancasse qualcosa nel modo di trattare l'amore, volevo dare un po' di poesia.



Però la parole "amore" non compare mai...

E' vero perchè le canzoni che parlano d'amore vengono considerate "canzoncine", io volevo trattare l'universo femminile e i sentimenti. Poche canzoni che parlano d'amore raccontano davvero il sentimento. Io volevo trattare questo argomento in un modo particolare. Mi sono ispirato a Drake, che ammiro molto e che a livello internazionale fa ciò che volevo fare io. In questo momento è veramente il rapper numero uno e fa prevalentemente pezzi d’amore parla di donne e relazioni. Ma penso sia proprio questo il motivo per cui con la sua musica è riuscito ad arrivare a tanta gente.



Annunciando "Hanglover" hai detto: "Questo disco sarà qualcosa che in Italia non si è ancora sentito..." e a dire il vero il brano che dà il titolo al disco è davvero qualcosa di particolare

Sì, in questa traccia c'è tutta la sperimentazione musicale che è alla base dell'album, un brano difficile da capire. Volevo mandare un messaggio, la canzone non segue nessuna logica mainstream, della musica che si sente in giro, è come se fosse un tuo amico che si sveglia stordito dalla sera prima e ti racconta quello che pensa e gli succede...



Che tipo di sound hai utilizzato?

Mi sono appassionato di afro-trap francese e olandese e poi della dance hall canadese, "alla Drake" e tutto il sound ruota un po' intorno a questo mix sperimentale con un pizzico di reggeaton. Ma ci sono anche brani con estrazione latina, come "Adios" o "Alabama", che è una nuova tendenza del rap. Io sono stato uno dei primi a percepirla. Tutte le mie canzoni però raccontano sempre qualcosa, non si appoggiano mai solo ad un motivetto