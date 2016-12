Fred De Palma: "Le mie canzoni sono un viaggio... Racconto la mia storia"

Questo nuovo singolo rappresenta il primo passo verso un nuovo album, ma anche un anello di congiunzione con quello che è stato...

Esattamente così, "Buenos Dias" o "Stanza 365" sono in qualche modo legati a questo mio ultimo brano, sono l'uno la continuazione degli altri. In comune ci sono io. I due mondi, il passato e il presente raccontano me. Ho chiuso un capitolo per aprirne uno nuovo, che però è legato da un fil rouge a quello precedente, perchè anche in questo brano parlo della mia vita e parlo dei due mondi, uno già scoperto e uno da scoprire.

In comune c'è la mia storia, ci sono io.



Questo brano racconta una storia d'amore...

Gli ultimi pezzi che sono usciti raccontavano cose che non avevo mai raccontato della mia storia personale e sentimentale. E in questo brano racconto il seguito, cose che non avevo ancora raccontato... e quindi sì... anche una storia d'amore...Rappresenta un momento della mia vita che è passato da poco



E' una canzone meno rap e più melodica, intimista...

Vero, ma mi dissocio dalle categorizzazioni: io faccio musica. non rap, o trap o rock... Dire faccio rap ormai suona un po' banale, le canzoni che sono uscite ultimamente sono qualcosa in più e io vorrei che la gente apprezzasse le cose che faccio non perché rientrano in una categoria ma perché piacciono...



Dicevamo che "Il cielo guarda te" è una sorta di brano preparatorio di un nuovo disco...

Sì è vero, sto scrivendo un disco nuovo che arriverà nel 2017. Usciranno prima altri singoli e il disco sarà il punto di arrivo...perché le mie canzoni sono come un viaggio. "Il cielo guarda te" è il punto di partenza, ci sarà un'evoluzione, e durante questo viaggio mi servirò di tutto ciò che troverò consono a ciò che voglio dire e raccontare, dal rap, alla trap...



Pensi a delle collaborazioni?

No, per il momento no. Io prima scrivo le canzoni e racconto, poi capisco se per raccontare ciò che voglio posso lavorare con qualcun altro. Ma non scelgo un featuring solo perché conosciuto, perchè è il nome del momento... Non l'ho mai fatto, nemmeno con i precedenti dischi



In questo brano però c'è anche una voce femminile...

Sì ho cantato con una ragazza, ma non ho rivelato il suo nome e non lo farò ancora per un po'. La gente deve ascoltare la mia musica per quello che è, non per i nomi che ci sono intorno



Ti sei posto degli obiettivi? Vuoi arrivare da qualche parte?

Io ho imparato nel mio percorso musicale, che se ti poni troppi obiettivi davanti rischi di non raggiungerli mai... le aspirazioni di una persona vanno calcolate nel tempo e io penso di trovarmi adesso esattamente dove dovevo trovarmi in questo momento. Sono in cammino... vorrei fare tante cose, prima di dirle però mi devo rendere conto se sono realizzabili... quando scrivo una canzone è nel momento in cui la scrivo che capisco cosa vorrei fare, dove voglio arrivare.



Parlaci del video appena uscito

E' stata una cosa un po' azzardata, un video senza playback, insomma non rappo per finta... è una storia recitata e parla di un viaggio, è una narrazione... Una scelta rischiosa, ma ci tengo a sottolineare, che quello che faccio lo faccio perché è una cosa mia. Ho imparato che ciò che premia è il fatto di non seguire gli altri. Se tu fai quello che fanno gli altri rischi di sembrare gli altri, se faccio quello che piace a me vado a dormire senza rimpiangere nulla...



Fred sembra che il tuo viaggio ti abbia portato a volere guardare sempre più dentro e a raccontarlo...

E' sempre stato così, non ho mai raccontato storie inventate, ho sempre parlato di me. Il mio slogan è stato e rimane: autenticità e sincerità parlare di cose vere narrandole.