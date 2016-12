Franco Gatti dà l'addio ai Ricchi e Poveri:"Mi dedico alla famiglia"

la BIONDINA DEL GRUPPO Marina Occhiena: "Mi alleno per i Ricchi e Poveri"

L'orologio biologico sembra essersi fermato per la biondina dei Ricchi e Poveri, che a 64 anni sfoggia un fisico da ragazzina. E sulla reunion del gruppo confida che "mi piacerebbe qualcosa in grande stile, in tanti ci vogliono vedere insieme"...