Firenze, un'estate a tutto rock: dai Radiohead agli Arcade Fire

Ad inaugurare il cartellone i Radiohead, insieme a James Blake e Junun, con il concerto del 14 giugno. Visarno Arena ospiterà poi il Firenze Rocks che vedrà avvicendarsi sul palco grandi artisti internazionali: Aerosmith, Placebo e Deaf Havana (23 giugno), Eddie Vedder, The Cranberries e Glen Hansard (24 giugno), System Of A Down e Prophets Of Rage (25 giugno).



Luglio si aprirà con l'evento Decibel Open Air 2017 (1 luglio) per poi proseguire con gli appuntamenti live del Firenze Summer Festival: The XX (8 luglio), Jamiroquai, (11 luglio) e Arcade Fire (18 luglio).



I biglietti per Firenze Summer Festival e Firenze Rocks sono in prevendita su www.ticketone.it (tel. 892.101) e circuito Box Office. Per Decibel Open Air 2017 su www.diyticket.it.