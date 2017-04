Concerto del Primo Maggio, sul palco da Francesco Gabbani a Edoardo Bennato passando per Samuel

Sono stati comunicati i primi nomi del tradizionale Concerto del Primo Maggio di Roma, che si svolgerà in Piazza San Giovanni in Laterano. Nel cast della maratona musicale patrocinata dai sindacati saranno presenti tre protagonsiti dell'ultimo festival di Sanremo, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Samuel, oltre a Edoardo Bennato, Planet Funk, il nigerino Bombino, l'armeno-libenese Ara Malikian, Brunori Sas, Le Luci della Centrale Elettrica ed Ex Otago.