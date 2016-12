Fiorello, storta sul palco del Petruzzelli: "Ma lo spettacolo si farà"

Brutta caduta sui gradini del Petruzzelli di Bari per Fiorello che su Twitter, in diretta dal lettino dell'ospedale, ha mostrato il suo piede gonfio dopo la storta e ha rassicurato il pubblico: "Lo spettacolo si farà!!! #loradelrosario #bari #storta #gradinipetruzzelli #mannaggiaame". Nello stesso teatro era scivolato lo scorso marzo anche Franco Battiato , ricoverato d'urgenza nel bel mezzo del concerto per un femore rotto.

Il teatro sembra quindi non portare bene ai siciliani, anche se questa volta l'incidente è accaduto non durante lo show ma nel corso delle prove. Mentre stava scendendo i gradini, Fiorello è infatti scivolato rimediando una bella storta al piede sinistro. Ma è bastato un po' di ghiaccio e via, lo showman è tornato in scena per onorare i tre sold-out conquistati nel capoluogo pugliese.