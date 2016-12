17 marzo 2015 Franco Battiato scivola sul palco a Bari e si rompe il femore Brutto incidente per il cantautore siciliano, ricoverato d'urgenza dopo una rovinosa caduta durante un concerto al Petruzzelli Tweet google 0 Invia ad un amico

10:03 - Paura per Franco Battiato, a Bari. Il cantautore siciliano è caduto dal palcoscenico durante un concerto al teatro Petruzzelli. Lo spettacolo è stato interrotto mentre l'artista, che si è fratturato un femore, è stato ricoverato al Policlinico cittadino. Operato nella notte, Battiato sarà dimesso oggi. Il cantautore siciliano, che il prossimo 23 marzo compirà 70 anni, è scivolato mentre si esibiva in alcuni passi di danza.

Caduta rovinosa per Battiato

Secondo quanto raccontato dallo staff del teatro barese, Battiato è inciampato su una cassa monitor posizionata sul palco, cadendo rovinosamente, mentre danzava sulle note del brano "Voglio vederti danzare".



Il primario di Ortopedia dell'ospedale barese, il professor Biagio Moretti, ha rilasciato all'Ansa dichiarazioni rassicuranti: “La situazione generale è sotto controllo, i parametri vitali sono normali. Il paziente non è sofferente ma è un po' stanco anche perché è stato sottoposto a ripetute sollecitazioni di tanti curiosi che in mattinata si sono avvicendati", ha detto il medico.



Moretti ha aggiunto che Battiato “si è già messo seduto e muove tranquillamente la sua anca senza dolore e il recupero sarà piuttosto veloce”. Il cantautore siciliano potrà muoversi con l'ausilio di due bastoni, ma, secondo l'ortopedico ci vorranno dai 40 giorni ai due mesi prima che Battiato possa tornare a camminare autonomamente.



L'artista è scivolato nel corso di un concerto del suo nuovo progetto Joe Patti's Experimental group, dedicato alla musica elettronica e alla sperimentazione, in cui propone brani inediti e una rivisitazione di vecchi successi, accompagnato come di consueto da Pino Pischietola. Lo spettacolo prende il nome dal 30.mo album di Battiato, uscito nel settembre del 2014. Dopo un tour italiano, l'artista aveva portato il suo show in giro per l'Europa e solo pochi giorni fa era rientrato dalla Spagna, dove si era esibito a Barcellona e Oviedo.