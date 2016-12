Figlia Whitney Houston, non fu il partner a trovarla esanime nella vasca

13:55 - Non è stato il partner a trovare la figlia di Whitney Houston, Bobbi Kristina, esanime in una vasca da bagno, ma l'amico Maxwell Lomas. Lo ha fatto sapere l'avvocato di quest'ultimo, mentre la donna lotta ancora in ospedale tra la vita e la morte. "Non fu Nick Gordon, compagno della donna, a trovare Bobbi Kristina a faccia in giù nell'acqua" ha dichiarato l'avvocato Philip Holloway.

L'amico "l'ha subito estratta dalla vasca e ha chiamato il 911, oltre ad allertare altre persone che si trovavano in casa. Ha poi fatto quanto in suo potere per aiutare i soccorritori a rianimarla". Secondo i verbali della polizia, anche Gordon si trovava nell'appartamento.



Bobbi Kristina, 21 anni, unica figlia di Whitney Houston e Bobby Brown, è stata trovata priva di sensi nella vasca da bagno (la madre morì in identiche circostanze) il 31 gennaio scorso. Il 15 gennaio Lomas era stato arrestato con l' accusa di minaccia a mano armata e possesso di stupefacenti ma si era detto non colpevole. Il suo arresto non sarebbe legato alla presenza in casa della giovane.