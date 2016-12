Fedez e J-Ax insieme per "Vorrei ma non posto"

Arriva il 6 maggio " Vorrei ma non posto ", l'inedito di Fedez e J-Ax che anticipa il nuovo attesissimo album della coppia di cantautori rap, in uscita prossimamente. Al centro del singolo i social network e la vita condivisa sui propri profili virtuali, piuttosto che vissuta in prima persona e dal vero mentre sta accadendo.

Il dissacrante inedito racconta la deviazione digitale di oggi. Viviamo con gli smartphone in mano, sempre pronti a condividere ogni momento sui social. Instagrammare e postare una foto, ormai, è diventato più importante che vivere il momento reale e avere un ricordo vissuto da conservare nella memoria.



Il singolo nasce su un beat ibrido tra i generi hip hop, surf e Reggae. Un sound californiano con fraseggi di chitarre in levare, che sfociano in un insolito drop musicale caratteristico della musica elettronica.



"Vorrei ma non posto" è firmato da Fedez, J-Ax e Davide Petrella. E' prodotto dalla coppia Takagi & Ketra (rispettivamente Alessandro Merli e Fabio Clemente), che ha già collaborato a molte delle recenti hit di maggior successo tra cui "21 grammi", "Roma-Bangkok" e Beautiful Disaster.