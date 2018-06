Fedez, bloccato un suo post: "Fa pubblicità senza avvertire"

Via un post su Instagram perché non a norma con le regole sulla pubblicità sui social. A finire nel mirino del Giurì di autodisciplina pubblicitaria è Fedez . Il rapper milanese si è visto infatti bloccare un suo post perché non aveva messo l'hashtag #advertising per avvisare gli utenti che si trattava di un contenuto pubblicitario. Una decisione inedita in Italia destinata probabilmente a fare scuola.

Il Giurì nella pronuncia non fa riferimento a Fedez ma solo a una nota casa automobilistica, i cui prodotti sarebbero stati promossi in un post in cui però il rapper non aveva avvisato i fan che lo seguono che si trattava di un messaggio pubblicitario.



"Mi stanno presentando tutte le nuove auto che stanno uscendo e adesso ve le faccio vedere tutte, una ad una. Vedi, tu vieni agli Internazionali di tennis, ti chiudi nella macchina in esposizione e metti il massaggiatore del sedile e sei a posto", diceva Fedez nel video. Quello dell'organo di autodisciplina pubblicitaria è un verdetto storico per la regolamentazione degli spot sui social: business degli influencer.