Fantasmi in casa? Helen Mirren abbandona la masseria

Rumori sospetti, oggetti spostati e improvvisi e inspiegabili black-out. L'attrice inglese premio Oscar non si sarebbe più sentita a sua agio nella splendida dimora della sua amata Puglia dove aveva deciso di vivere nei periodi in cui non sarebbe stata impegnata sui set di tutto il mondo. Aveva deciso di acquistare questa fattoria circondata da terreni, ristrutturarne gli edifici e ripulirne i campi.



Tempo fa la Mirren in un intervista aveva dichiarato: "Ho deciso di restarci. Investendo i miei risparmi in una zona con grandi tradizioni, dagli antichi Messapi ad alcune aree dove si parla ancora un greco omerico e dove c' è una "piscina" che il National Geographic ha definito la più bella del mondo”. Chissà quale inquietante presenza o suggestione le avrà fatto cambiare idea...