Facce da Oscar, stupore e delusione sui volti dei vip dopo la gaffe

La Notte degli Oscar 2017 verrà ricordata anche per l’errore clamoroso durante l’assegnazione del premio per miglior film. La gioia del cast di "La La Land" è durata ben poco e quando è arrivata la smentita del premio al film di Chazelle, le loro facce sconvolte non sono passate inosservate e hanno fatto il giro del web. Ma la sorpresa è stata tanta anche in platea: da Meryl Streep a Dwayne Johnson sono stati tanti quelli pizzicati in espressioni inconfondibili.

Quello dell'89esima edizione degli Academy Awards è stato un finale inaspettato. Le reazioni delle star di "La La Land" al momento dell'imbarazzante errore non è sfociato in insulti, rabbia o proteste. "Oh mio Dio, oh mio Dio", ha ripetuto per diversi secondi Emma Stone, mentre Ryan Gosling se la rideva sotto i baffi e lo sguardo attonito di Damien Chazelle parlava da solo.



Ma cosa è successo esattamente? Lo ha spiegato Berry Jenkins, il regista di "Moonlight". "Ho chiesto di vedere la busta non me l'hanno consegnata immediatamente. Quando ho avuto modo di leggere, ho visto che c'era chiaramente scritto Moonlight. Il fatto è che nella busta c'erano due biglietti". Nell'altro biglietto c'era scritto "Emma Stone per La La Land": era una copia che annunciava la vittoria della Stone nella categoria migliore attrice protagonista. Warren Beatty ha letto quel biglietto, uscito per primo dalla busta. Ecco perché alla lettura è seguito un lungo silenzio e uno sguardo interrogativo scambiato con Faye Dunaway. Dopo quel momento di incertezza è stata annunciata la vittoria di "La La Land", sul palco sono saliti i produttori del musical che hanno iniziato il discorso, interrotto poi da Jenkins che ha mostrato il giusto biglietto, sul quale c'era scritto della vittoria di "Moonlight".