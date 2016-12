Expo 2015, "Exposong" è il tormentone

14:43 - Milano si sta preparando ad Expo 2015 e per accogliere i turisti provenienti da tutto il mondo ha composto una colonna sonora per tutti i gusti. A risuonare tra il duomo e Brera sarà il tormentone pop "ExpoSong", nato dal post della blogger Isabella Musacchia e musicato da Pablo Ciallella. L'inno ufficiale è stato invece affidato ad Andrea Bocelli, che su una clip dedicata allo skyline meneghino canta "La forza del sorriso".

Lo spunto per la canzone è stato il post "Expo 2015 sarà per Milano un'occasione straordinaria?" scritto dalla Musacchia per il blog Onalim (Milano al contrario). Un post interamente composto da domande. "Quando ho chiesto a Pablo se gli andasse di scrivere una canzone su un mio testo - racconta la blogger - lui ha risposto subito di sì. Dopo tre giorni l’aveva scritta. Ricordo ancora la scena, Pablo che prende la chitarra e che comincia a cantare Expopopoexpo".



Nel video ad accompagnare gli ascoltatori attraverso tutti gli interrogativi senza risposta della città sono proprio Pablo e una nutria del Naviglio.



Ma a 100 giorni dall'inizio dell'esposizione sono già quattro i pezzi che l'affrontano. Oltre all'inno ufficiale e a "ExpoSong" non mancano le voci fuori dal coro come quelle dei Vallanzaska, che con la loro "Expo 2015" denunciano i brogli e gli affari che girano intorno a questo evento di portata mondiale. Di diritto nella playlist entra anche l'orecchiabile "EXPO" di Sebax, l'inno trash che qualche tempo fa era stato spacciato come ufficiale. Con i suoi effetti psichedelici e le coreografie incerte, il video è riuscito a guadagnarsi il suo posto al sole nella colonna sonora di Expo 2015.

Guarda il video di "ExpoSong"