Ed Sheeran, l'artista inglese in Italia con tre date

Il prossimo tour negli stadi di Ed Sheeran farà tappa anche in Italia con tre live. L'artista britannico si esibirà come headliner della seconda giornata del festival Firenze Rocks il 14 giugno alla Visarno Arena, salirà sul palco dello Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e infine farà tappa allo Stadio San Siro di Milano il 19.

Le tre date italiane sono state annunciate insieme agli altri live europei, che seguono il tour negli stadi in Sud Africa previsto per marzo e già sold-out. I nuovi concerti lo vedranno impegnato da maggio ad agosto del 2019 con date in Francia, Portogallo, Spagna, Germania, Austria, Romania, Repubblica Ceca, Latvia, Russia, Finlandia, Danimarca, Ungheria e Islanda. Per il gran finale tornerà nella sua terra natale, la Gran Bretagna: sarà a a Leeds (West Yorkshire) il 16 e 17 agosto presso il Roundhay Park e a Ipswich (Suffolk) il 23 e 24 agosto presso Chantry Park.