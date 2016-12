4 febbraio 2015 Disney, ecco "Frozen Fever": Elsa, Kristoff e Anna protagonisti di un corto La casa di produzione ha diffuso le prime immagini del film in uscita il 12 marzo in contemporanea con "Cenerentola" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - La Disney lancia “Frozen Fever”, cortometraggio con i personaggi del film animato premio Oscar “Frozen”. La storia vedrà Elsa e Kristoff impegnati a organizzare la festa di compleanno di Anna, ma l'influenza che colpirà la regina delle nevi metterà in pericolo il party. Il corto sarà nelle sale il 12 marzo insieme al lungometraggio “Cenerentola”, mentre Disney non conferma le voci sul sequel del film.

Il corto in uscita il prossimo mese è diretto dagli stessi autori di Frozen Chris Buck e Jennifer Lee e sarà accompagnato da un nuovo brano composto dagli stessi musicisti della canzone vincitrice dell'Oscar “Let It Go”.