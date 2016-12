13 marzo 2015 Disney annuncia "Frozen 2" e nuovi episodi di "Guerre Stellari" Ufficiale l'arrivo del sequel del film d'animazione, mentre la casa di produzione prepara tre nuovi film della saga di "Star Wars" e uno stand-alone con Felicity Jones Tweet google 0 Invia ad un amico

12:48 - La Disney prepara due grandi ritorni. La casa di produzione statunitense ha annunciato il sequel di “Frozen” e la realizzazione di tre nuovi film della serie “Guerre Stellari”. Di “Frozen 2” non esiste ancora una trama, né una data di uscita. “Guerre Stellari 8” invece arriverà al cinema il 26 maggio 2017, preceduto dallo stand-alone “Rogue One”. Nel cast del film, nelle sale il 16 dicembre 2016, c'è Felicity Jones. Atteso per il 2019 l'episodio 9.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, che nel corso dell'annuale assemblea degli azionisti, ha chiarito i progetti futuri della casa di produzione. In linea con quanto annunciato nel 2012, dopo aver acquisito dalla Lucasfilm per 4 miliardi i diritti di Star Wars, la Disney produrrà una nuova trilogia, ambientata trent'anni dopo Il ritorno dello Jedi. Il primo episodio, il numero 7 della saga, è Guerre Stellari: Il risveglio della forza. Diretto da J.J. Abrams, arriverà nelle sale a dicembre 2015, in Italia il 5 gennaio 2016. Le novità riguardano invece gli episodi 8 e 9. Il primo sarà diretto da Rian Johnson è sarà un sequel de Il risveglio della forza, il secondo è in programma per il 2019. Intanto i fan si potranno godere lo stand-alone, Rogue One, film dalla trama indipendente rispetto alla trilogia. La pellicola sarà diretta dal regista di Godzilla, Gareth Edwards e vedrà la partecipazione di Felicity Jones. Il soggetto non è stato ancora reso noto, ma le riprese inizieranno a prossima estate a Londra, in modo da garantire l'uscita nelle sale per la fine del 2016.



La notizia più attesa, però, è il ritorno di Frozen. Dopo il corto Frozen Fever, appena uscito nelle sale, la Disney ha ufficializzato il sequel del film campione d'incassi, che sarà diretto ancora da Chris Buck e Jennifer Lee. Per conoscere i dettagli delle nuove avventure della principessa Elsa bisognerà aspettare, ma intanto la rete è già in fermento.