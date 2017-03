Depeche Mode: ecco "Spirit", il sound giusto per la crisi dei nostri tempi

Da un punto di vista sonoro difficile parlare di ritorno al passato per un gruppo in cui, almeno da un certo momento in poi, passato e futuro non sono più esistiti cristallizzandosi in un eterno presente, che può essere ora più luminoso ora più opaco ma si ripete con coordinate precise entro le quali i fan si sentono a casa. Sicuramente la produzione di James Ford ha contribuito a dare un suono a tratti più asciutto, in qualcuni frangenti persino aspro, con le voci distorte al massimo possibile e la ritmica spesso nascosta sotto l'elettronica. Non è certo il suo essere a tratti oscuro quello che differenzia "Spirit" da buona parte delle opere precedenti, quanto il modo in cui questa oscurità viene declinata. Superato l'avvio rassicurante di "Going Backwards" e del singolo "Where's The Revolution?", ci si butta in acque non sempre conosciute. Non c'è malinconia quanto piuttosto rabbia, non c'è disillusione quanto voglia di riscatto. Si passa dalla dolente "The Worst Crime" all'urticante "Scum", dove la voce è talmente distorta da rendere difficile la comprensione delle parole. Mentre la martellante e metallica "So Much Love" lambisce il mondo industrial in maniera evidente. Persino un brano come "Eternal", nonostante il testo classicamente d'amore (al punto da rasentare l'ovvietà) cantato da Gore, assume connotati disturbanti con un tappeto sonoro al limite del dissonante. In "Cover Me" e nella sua lunga coda strumentale albergano persino echi di pinkfloydiana memoria.



Tirando le somme, al secondo quesito si può rispondere che "Spirit" sia pienamente all'altezza della storia in cui si va a inserire, risultando ampiamente sopra il livello qualitativo di alcuni dei lavori pubblicati negli ultimi vent'anni. Con pregi e limiti. Non tutto gira alla perfezione, qualche canzone mostra qualche punto debole e il crinale pericoloso su Gore e Gahan hanno posizionato l'album fa sì che dove non si trovi la giusta tensione la noia sia dietro l'angolo. Di sicuro è un lavoro impegnativo, che richiede pazienza e più ascolti. Unico lato, questo, in distonia con i nostri tempi dove la musica è fatta per essere usa e getta: buona al primo ascolto, dal terzo si può passare ad altro. Chi ci dedicherà del tempo potrà scoprire che anche nel 2017 i Depeche hanno qualcosa da dire. Per tutti gli altri l'appuntamento è per i concerti, per cantare "Enjoy The Silence" e "Just Can't Get Enough".