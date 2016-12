David di Donatello, nomination: testa a testa tra "Jeeg Robot" e "Non essere cattivo"

Quest'anno i David di Donatello hanno, in partenza, due protagonisti assoluti a sorpresa. Il maggior numero di nomination, ben 16, li hanno ottenuti due titoli come "Lo chiamavano Jeeg Robot d'acciaio" dell'esordiente Gabriele Mainetti e "Non essere cattivo" di Claudio Caligari, già scelto come titolo italiano nella corsa agli Oscar. Paolo Sorrentino con "Youth" corre in 14 categorie, Matteo Garrone è in lizza in 12 categorie.